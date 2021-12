"Je vais te faire un Bataclan" : un homme condamné pour avoir menacé une juge à Châteauroux

Un homme a été condamné ce mercredi 8 décembre par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour avoir menacé une magistrate. Absent à l'audience, il est condamné à une peine de 30 mois de prison et cinq ans de privation de ses droits civils et civiques. Fin septembre, l'homme, un détenu d'une trentaine d'années, a envoyé un courrier à une juge d'instruction dans lequel il profère des menaces à son encontre.

"J'ai ton adresse et ta plaque"

Dans ce courrier, le prévenu, au casier judiciaire déjà bien rempli, écrit : "Tu vas payer, j'ai ton adresse et ta plaque d'immatriculation, toi et toute ta famille, je vais vous faire un Bataclan". L'homme a reconnu les faits et expliqué avoir agi sur un coup de colère. Il tenait la juge responsable de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur au centre pénitentiaire de Châteauroux, ce qu'il ne souhaitait pas.

L'homme a assuré qu'il ne serait jamais passé à l'acte, même s'il a admis connaître la plaque d'immatriculation de la juge grâce à des contacts extérieurs. Le prévenu se trouve déjà en détention pour d'autres faits, notamment viol sur mineur, viol en réunion et vol aggravé. Au total, son casier judiciaire compte 18 mentions.

Mais ses explications n'ont pas convaincu la procureure. "C'est une personne extrêmement dangereuse, déjà lourdement condamnée. Il aurait très bien pu agir", estime-t-elle. La procureure a requis 30 mois d'emprisonnement ferme et une peine de cinq ans de privation des droits civils et civiques, le maximum légal. L'homme est reconnu coupable des faits reprochés.