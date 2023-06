"Je vais te faire une Samuel Paty" : le procès du lycéen girondin accusé de menaces de mort à nouveau renvoyé

Une nouvelle audience tardive au tribunal judiciaire de Bordeaux. Il était 22h15 jeudi soir lorsque la présidente de la chambre correctionnelle a décidé de renvoyer le procès du lycéen girondin accusé d'avoir menacé de mort son professeur à Lormont. Il s'agit du troisième renvoi pour cette affaire qui avait eu un retentissement national en février dernier. Le prévenu, ex-apprenti du lycée des Iris à Lormont, avait alors menacé de "faire une Samuel Paty" .

La déception du professeur victime de menaces

"Je suis très déçu parce que depuis le mois de février, je suis en accident de travail et je rumine beaucoup ce qui s'est passé. J'aurais voulu que ça se termine aujourd'hui pour vraiment tourner la page. Nous sommes arrivés à 14 h et donc là, il est 22h passé (...) Il y a eu des affaires qui se sont cumulées et donc ça a tout décalé (...) Je voulais vraiment m'exprimer et là, je n'ai pas pu faire", témoigne Anthony, l'enseignant victime de menaces de mort qui attendait l'audience depuis 14h de l'après-midi ce jeudi.

Le procès avait été une première fois renvoyé le 24 février dernier à la demande du prévenu qui souhaitait un délai pour préparer sa défense. Le 6 avril, l'affaire devait être jugée mais elle a été reportée, pour raison personnelle, à la demande de l'avocat des parties civiles.

L'avocat du lycéen estime "normal" ce renvoi

Du côté de la défense, l'avocat du lycéen poursuivi juge "tout à fait normal" ce report du procès. "Je préfère qu'on ait un débat avec du temps pour que le tribunal puisse prendre la mesure des faits, s'entretenir avec le prévenu et que chacun ait le temps de s'exprimer. On n'a pas une justice de bonne qualité, on peut tous comprendre ça, quand on est à minuit au terme d'une audience qui a commencé à 14 h", déclare Me. Michel Coicaud.

Le prévenu voit son contrôle judiciaire être prolongé jusqu'à la date du futur procès, le 2 août 2023. Il a donc interdiction de paraître à Lormont. Par la voix de son avocat, il déclare "reconnaître l'outrage mais pas les menaces de mort". "Il a eu un propos d'humour décalé, noir ou d'ironie, - je vais faire une Samuel Paty - qui est, bien évidemment, parfaitement déplacé, mais qui n'avait pas pour finalité de menacer quiconque. Il ne nomme d'ailleurs personne."

Selon les informations de franceinfo, le prévenu avait pourtant menacé le professeur avec lequel il venait d'avoir un différend en déclarant devant d'autres élèves : "Je vais venir un jour avec une cagoule, un opinel et je vais le trancher comme Samuel Paty".