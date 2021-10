"Je vais tous vous coucher" : les nombreux dérapages d'un ancien SDF de 25 ans à Château-Gontier-sur-Mayenne

Un jeune homme de 25 ans a été condamné à quatre mois de prison pour outrage, menace et rébellion envers quatre gendarmes. Les faits remontent à dimanche. Le garçon avait énormément bu. Il est assigné à domicile et portera un bracelet électronique.

"Je vais tous vous coucher bande de p*". Dimanche vers minuit, près de l'avenue Carnot à Château-Gontier-sur-Mayenne, le jeune homme est alpagué par des gendarmes en patrouille. Ces derniers lui demandent de vider les deux verres de bières qu'il a dans les mains. Mais le jeune homme refuse et commence à s'en prendre aux forces de l'ordre. "Si vous touchez à mes verres je vais vous niquer" déclare-t-il.

Taser à deux reprises par les gendarmes

Les noms d'oiseaux fusent, il brise les deux verres aux pieds des quatre gendarmes. Mis au sol, l'individu tente d'attraper des équipements à leurs ceinturons. L'homme est hystérique, sa colère n'a presque aucune limite. Allongé sur la banquette arrière du véhicule de gendarmerie, il empêche avec ses pieds de fermer une des portes.

Les forces de l'ordre ont donc fait usage de leur taser. Et ils devront recommencer quelques heures plus tard, lorsque le garçon sera placé en cellule de dégrisement après un passage à l'hôpital. "Je suis sous médoc je ne me souviens de rien" explique-t-il au tribunal de Laval ce lundi. "Quand je suis bourré et que ça ne va pas dans mon sens, je pète les plombs" argumente le garçon. A l'hôpital dimanche il a fallu aussi le ligoter à un lit pour réaliser les examens médicaux protocolaires.

Alcoolique

A 25 ans, il a connu bien des infortunes. Sans-domicile fixe pendant trois ans et sans plus aucun contact avec ses parents, le jeune homme est alcoolique. Il a d'ailleurs entamé plusieurs fois des cures mais n'est jamais allé au bout du processus. Accroc au jeu vidéo, il est aussi père d'un enfant de cinq ans qu'il ne voit plus non plus. Déjà condamné pour des faits similaires il y a quelques années, l'homme est assigné à résidence et portera un bracelet électronique.