"Je veux des réponses", deux jours après son agression à Bayonne, la conductrice de bus témoigne

Selon ses propres termes, "le drame a été évité de peu." Deux jours après avoir été violentée par une passagère, la conductrice de bus agressée à Bayonne vendredi 14 juillet se livre**. Choquée, touchée physiquement**, elle cherche désormais "des réponses" pour pouvoir avancer.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays Basque : Aujourd'hui, on sait que votre agresseur doit être jugé lundi, que la justice va pouvoir se prononcer sur son cas. Comment vous sentez-vous ?

Conductrice : Moi, je veux déjà savoir pourquoi. Pourquoi tant de méchanceté, de violence et de haine ?

On est livré à nous mêmes. Sur la ligne 3, on n'est pas équipé, on n'a rien, On est livré vraiment à nous même. Certes, on est en contact avec les agents de sécurité de Chronoplus, on travaille en collaboration parce qu'il y a une entente qui a été mise en place entre Keolis et Transdev, mais ça ne suffit pas, la preuve. Je veux aussi des réponses de nos élus, parce qu'on fait désormais partie du réseau Txik Txak, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne.

Parce que les entreprises qui gèrent les lignes, même réunies sous le même réseau, ne sont pas les mêmes ?

Voilà, la ligne 3 est régie par Transdev, qui ne gère pas les lignes Chronoplus par exemple. On n'est donc pas géré de la même façon, pourtant on fait le même travail que Chronoplus, on fait face à autant de violence que des chauffeurs de Chronoplus, si ce n'est plus.

Que demandez-vous ?

Un simple bouton d'urgence. Un simple bouton d'urgence, qui permet d'alerter le commissariat. Si je l'avais eu, je n'aurais pas été agressée vendredi, c'est aussi simple que ça. On a bien des protocoles de sécurité, mis en place après le décès de Philippe Monguillot, mais même après les avoir respectés, il a fallu dix secondes d'inattention pour que tout bascule. Ils ne sont pas suffisants.

Comment vous sentez-vous à l'idée de reprendre le travail ?

Je pense que je suis blasée. C'est malheureux de réagir comme ça, mais je pense que je suis blasée. C'est arrivé. Voilà. On verra à l'instant T quand je reprendrai. Mais je pense que là, je suis résignée, on a intégré que ça peut faire partie du métier. Pourtant je ne suis pas pompier, ni gendarme ou militaire, il ne devrait pas y avoir de risques, ça devrait être tranquille. Alors est-ce- que chauffeur de bus, aujourd'hui, est un métier à risque ? Je pose la question.