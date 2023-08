"Je veux juste savoir où est l'accordéon de mon fils", témoigne une victime de cambrioleurs près de Nantes

Deux prévenus ont été condamnés à un an de prison de ferme et les deux autres à du sursis, pour de nombreux cambriolages.

La liste des chefs d'accusation n'en finit pas, comme celle des objets volés : bijoux, montres, téléphones, télévisions, ordinateurs, consoles de jeux, fusils, pistolets, produits cosmétiques. Quatre personnes, une femme de 26 ans et trois hommes de 25, 35 et 48 ans, ont été jugés au tribunal correctionnel de Nantes ce mercredi pour de multiples faits de vols, recels de vols et association de malfaiteurs. Une seule victime s'est exprimée à la barre. Son témoignage est poignant.

ⓘ Publicité

"Où est l'accordéon de mon fils ?" En posant la question à la barre, cette habitante d'Orvault se tourne vers les prévenus. "C'est la seule chose que je voudrais savoir, où est-il ?" La présidente du tribunal lui rappelle alors immédiatement qu'elle n'a pas le droit de parler aux prévenus. Elle doit s'exprimer "face au tribunal". La liste des objets volés chez elle, ce 21 février 2021 à la mi-journée, est pourtant bien plus longue : tous ses bijoux, du matériel multimédia, les accessoires de musique de son fils. Mais c'est cet objet qui avait la plus grande valeur pour elle. "Mon fils de 18 ans n'était pas dans une bonne phase à cette période. Cet instrument représente une partie de sa vie. Il n'a d'ailleurs jamais voulu qu'on lui en rachète un."

"Et si mon fils s'était réveillé ?"

Voilà pourquoi la quinquagénaire a tenu à assister à l'audience et à se porter partie civile. Plus d'une vingtaine d'autres victimes ont été recensées, mais c'est la seule à s'être déplacée à l'audience. "Je n'étais pas chez moi à ce moment-là, mais mon fils était là. Ils sont rentrés dans sa pièce de musique alors qu'il dormait, et ont volé son matériel. Il faisait partie d'un groupe avec ses amis. Que se serait-il passé s'il s'était réveillé ?, implore-t-elle devant le tribunal. "Quand on entend que les prévenus se baladent avec un couteau ou un pistolet." Son émotion, sa voix presque tremblante, tranche avec le reste de l'audience. Les réponses des prévenus sont froides, confuses (seuls deux sont présents, l'un avec un traducteur) et les versions se contredisent. "On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, je ne m'attendais pas à ça", avoue la victime.

À la barre, la femme demande réparation : 806 euros de préjudice matériel, "qui représentent le calcul entre la valeur de ce qu'on m'a volé et ce qu'a remboursé l'assurance", explique-t-elle. Quand la présidente lui demande le montant du préjudice moral, elle hésite : "je n'y avais pas réfléchi jusque-là, je ne sais pas vraiment si ça se chiffre." Elle demande finalement 700 euros, qui lui seront accordés au terme du délibéré. Quant aux quatre prévenus, deux d'entre eux ont été condamnés à un an de prison ferme, les deux autres à douze et six mois de prison avec sursis.