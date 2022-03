En attente de procès depuis 10 ans, Marie, victime de viols en réunion quand elle était mineure, en 2012, à Montpellier, ne croit plus en la justice. Le procès devait s'ouvrir ce lundi 28 mars aux assises de l'Hérault, il est finalement reporté, car l'une des accusés vit une "grossesse difficile".

"Je veux qu'on me prouve que la justice existe vraiment" supplie la victime d'un viol collectif à Montpellier

Après 10 ans d'attente pour Marie, victimes à 14 ans de multiples viols un soir de juin 2012, ce lundi 28 mars 2022 s'annonçait comme une délivrance. Le procès des quatre hommes accusés d'avoir abusé d'elle et de la femme soupçonnée de proxénétisme aggravé, devait s'ouvrir aux assises de l'Hérault, à Montpellier. Il a été reporté sine die pour raisons médicales, car l'accusée vit "une grossesse compliquée".

"Ça veut dire quoi ? Que c'est normal de violer. La justice elle dit ça. Que c'est normal de violer."

"Je veux qu'on me prouve que la justice existe vraiment !" Marie est désemparée. Elle espérait un jugement qui lui permettrait de tourner la page sur cette nuit d'horreur. Alors qu'elle avait 14 ans, elle fugue de son foyer montpelliérain avec une camarade à peine plus âgée qu'elle. Cette dernière l'aurait vendue, contre son gré, pour quelques poignées d'euros à des hommes dans le centre-ville. Ce report la rend folle de rage. "Ça veut dire quoi ? Que c'est normal de violer. La justice elle dit ça. Que c'est normal de violer."

Une injustice totale pour la victime

Dix ans ont passé, mais la plaie est toujours vive. "C'est dur de porter ça tous les jours. Je vois leurs visages dans mon sommeil. Je sens l'odeur du sperme. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, qu'on soit obligé de me donner des antidépresseurs, par ce que je ne vais pas bien, à cause de gens qu'on n'a pas jugés ?" Elle dénonce une injustice totale.

Il n'y a aucune chance d'avoir une date plus tôt se désespère l'avocat de la victime. Maître Baptiste Scherrer n'était déjà pas content de voir ce dossier jugé en 2022, cinq ans après la fin de l'instruction. Selon lui, cette lenteur est liée à l'engorgement des cours d'Assises. Mais ce report supplémentaire est "inadmissible". "Les droits de la défense sont fondamentaux, mais là on fait valoir les droits de l'accusée au détriment des droits de la victime, c'est en tout cas ainsi que le vit ma cliente. Pour elle c'est un déni de justice."

La défense aussi s'indigne de ce délai

Les parties civiles sont évidemment furieuses. Mais elles ne sont pas les seules. Maître Marc Gallix, qui défend la jeune femme accusée de proxénétisme aggravé, était prêt à plaider ce lundi. Ce report, "ça ne rime à rien !" Ce verdict en suspens est comme "une épée de Damoclès" au-dessus de la tête de sa cliente, qui "n'est plus la même personne qu'il y a dix ans, elle a refait sa vie, ce n'est plus la gamine qui a fait ça". L'accusée reconnaît en partie les faits. Elle est aujourd'hui enceinte de huit mois, une "grossesse compliquée" et a fourni des attestations médicales justifiant qu'elle avait besoin de repos.

"C'est dur de porter ça tous les jours." Marie essaye toujours de se reconstruire, 10 ans après les faits. Copier

Aucun recours possible pour reprogrammer une date rapidement : l'avocat de la victime n'espère pas plaider avant 2023. Il envisage, avec sa cliente, d'assigner l'État pour dysfonctionnement de justice, pour que Marie soit indemnisée de cette lenteur.