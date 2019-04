"Je vois de plus en plus de collègues pleurer dans mon bureau" : à Nice, les policiers à bout

Des rassemblements étaient organisés devant de nombreux commissariats de police vendredi 19 avril pour dénoncer les conditions de travail des policiers. À Nice devant la caserne Auvare ils étaient plus de 50 et ont reçu le soutien d'Eric Ciotti.

Nice, France

Des rassemblements étaient organisés devant de nombreux commissariats de police vendredi 19 avril pour dénoncer les conditions de travail des policiers. À Nice devant la caserne Auvare ils étaient plus de 50 et ont reçu le soutien d'Eric Ciotti.réunis à l'appel de tous les syndicats. L'ensemble des corps de métier était représenté pour dénoncer un "compteur de la honte", selon les mots de Karine Jouglas, secrétaire départementale du syndicat Alliance. Ce compteur, c'est lui des policiers morts suite à un suicide depuis le début de l'année 2019. En tout, en France, 28 policiers se sont donnés la mort en moins de quatre mois, soit "un tous les trois jours et demi".

"Il suffit d'une seconde avec leur arme de service..."

Les syndicats ont avancé deux causes principales à ce mal être : les conditions de travail et le management. Selon Célia Boumedien, secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police, les fonctionnaires n'ont droit qu'à un week-end de repos sur six. En tout en France près de 24 000 heures supplémentaires n'ont toujours pas été payées. "Les policiers sont fatigués, ils se mettent en arrêt, ils vont voir un psychiatre, ils pleurent une fois dans mon bureau", ajoute la syndicaliste, "il suffit d'une seconde avec leur arme de service pour que le pire arrive".

Les policiers ont reçu le soutien d'un commissaire de la caserne, au niveau national celui du directeur général de la police, ce qui est extrêmement rare. Malgré cela les syndicats dénoncent un manque d'humanité dans la hiérarchie. Les policiers niçois ont reçu aussi le soutien et la visite d'Eric Ciotti, le député LR a réaffirmé sa volonté de proposer une loi donnant trois milliards d'euros de moyens supplémentaires à la police et la justice chaque année.