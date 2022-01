"Je voulais lui faire mal" : les mots d'un Girondin accusé d'avoir tenté de tuer son ex-compagne

Lors de la deuxième journée du procès devant la cour d'assises de Bordeaux, l’homme accusé de tentative de féminicide et de viol a dit "ses regrets" et "sa honte". S'il reconnaît certains coups portés à son ex-compagne, il dément toutefois l'intention de tuer et les faits de viol.