"Je vous brûle", la mosquée de Pau reçoit une lettre anonyme menaçante

La mosquée de Pau fait face à des intimidations. Ses responsables ont fait une découverte inquiétante ce mardi 12 septembre. Dans la matinée, ils ont trouvé une lettre de menaces anonyme accrochée sur la porte d'entrée du lieu de culte. Des phrases comme "je vous brûle, "je brûle le Coran" et des insultes sur le prophète Mahomet étaient notamment inscrites sur le courrier.

Les responsables ont ensuite découvert sur le parking de la mosquée des feuillets en arabe brûlés, probablement tirés du Coran, et des allumettes éparpillées sur le sol. "C'est très inquiétant", déplore Abdeljalil El Ayoubi, vice-président de la mosquée de Pau.

Une communauté "stigmatisée"

"On n'est pas serein, on s'imagine tout de suite le pire, raconte-t-il. On se dit bien que ça peut très vite devenir extrême, peut-être en brûlant la mosquée, c'est déjà arrivé à Bayonne". Ce n'est pas la première fois que la mosquée de Pau reçoit des menaces. "C'est déjà arrivé il y a quelques années, on avait reçu un courrier mais ce n'était pas allé aussi loin", précise-t-il.

Le vice-président de la mosquée pointe du doigt le discours ambiant sur les musulmans. "La communauté musulmane est stigmatisée dans les médias, alors des personnes qui n'ont aucun recul peuvent passer à l'acte. En tant que Français musulmans, on est inquiets", insiste Abdeljalil El Ayoubi.

Les responsables de la mosquée ont porté plainte et une enquête est ouverte par le parquet. Ils ont également reçu un appel du directeur de cabinet du préfet pour leur exprimer son soutien. Ils envisagent désormais d'installer des caméras de vidéosurveillance afin de prévenir toutes nouvelles menaces.