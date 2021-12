Jean Alesi placé en garde à vue dans une affaire de dégradation de bien à Villeneuve-lès-Avignon

L'ancien pilote de formule 1, Jean Alesi, a été placé en garde à vue ce lundi après-midi dans une affaire de dégradation de bien. Il aurait placé un gros pétard dans l'encadrement de la porte d'un cabinet d'architecte appartenant à son ex beau-frère à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

L'ancien pilote de formule 1, Jean Alesi, a été placé en garde à vue ce lundi après-midi dans une affaire de dégradation de bien a indiqué à France Bleu Gard Lozère Antoine Wolff le vice-procureur de la République de Nîmes. La veille, il aurait placé un gros pétard, de type mortier d'artifice, dans l'encadrement de la porte d'un cabinet d'architecte appartenant à son ex beau-frère à Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Selon Jean Alesi, il s'agirait juste d'une mauvaise blague. Au retour d'un séjour en Italie dimanche soir vers 22h, l'ancien pilote, son fils et un copain décident d'aller faire un tour en voiture. C'est au cours de cette petite virée que l'idée vient à Jean Alesi de placer le gros pétard, acheté justement en Italie, dans l'encadrement de la porte du cabinet d'architecte de son ancien beau frère, avec qui il assure pourtant entretenir de bonnes relations. L'explosion a brisé la porte vitrée du cabinet.

Le parquet sceptique sur le mobile

Jean Alesi affirme par ailleurs qu'il n'a pas mis dans la confidence son fils qui était au volant du véhicule au moment des faits. L'ami qui se trouvait également dans la berline a été rapidement mis hors de cause, tout comme José, le frère du pilote, à qui appartient la voiture dont le numéro d'immatriculation avait été relevé par un témoin. Jean Alesi, qui s'est présenté spontanément au commissariat, indique regretter son acte et ne pas en avoir mesuré les conséquences. Il se dit prêt à rembourser les dégâts. La thèse de la mauvaise blague laisse sceptique Antoine Wolff le vice-procureur de la République de Nîmes qui veut s'assurer qu'il n'y a pas d'autre mobile. Pour l'heure, Jean Alesi et son fils sont poursuivis pour "dégradation d'un bien par moyen dangereux"