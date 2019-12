Jean Auclair, ancien député de la Creuse et candidat à la mairie d'Aubusson est en garde à vue

Six personnes ont été placées en garde à vue, mercredi, en Creuse, notamment l'ancien député et candidat déclaré aux élections municipales à Aubusson, Jean Auclair, dans une enquête sur de grosses irrégularités dans l'exploitation familiale.

Jean Auclair est en garde à vue, ce jeudi midi. L'ancien député UMP et candidat déclaré aux élections municipales à Aubusson, a été interpellé mercredi 18 décembre, en même temps que cinq autres personnes, dans une enquête sur des irrégularités sur l'exploitation familiale, spécialisée dans le commerce de bétail.

Dans un communiqué, le procureur de la République de Guéret indique qu'il a saisi le juge d'instruction de Guéret, "le 5 juin 2019, suite à deux signalements précédemment reçus", "du chef de faux et usages de faux, tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la qualité d'une marchandise, falsification et usage d'attestation ou de certificats falsifiés et usurpation du titre de docteur vétérinaire ou vétérinaire."

Les six gardes à vue se poursuivent

Selon les informations de France Bleu Creuse, sa femme ferait également partie des gardés à vue. Toujours dans son communiqué, le procureur poursuit : "l'enquête sur commission rogatoire du juge d'instruction est diligentée par la section de recherches de Limoges, avec le concours du groupe d'intervention régional de Limoges, de la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire de Rungis et du groupement de gendarmerie de la Creuse." Les gardes à vue des six interpellés sont toujours en cours.

Jean Auclair, ancien député de la Creuse de 1993 à 2012, est âgé de 73 ans. Maire de Cressat depuis 42 ans, il a fait récemment savoir qu'il briguerait, lors des municipales de 2020, la tête de la mairie d'Aubusson. Il a déjà été condamné par le passé, en 2017, pour "outrage envers un dépositaire de l'autorité publique" : il s'en était pris verbalement au vétérinaire de l'abattoir d'Egletons.