Jean Auclair attaque en justice l'ex-député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau pour "injures publiques"

Ils s'étaient affrontés dans les urnes, il faudra désormais en passer par la justice. Jean Auclair et Jean-Baptiste Moreau, tous deux candidats malheureux lors des dernières élections législatives dans la Creuse, remportées par la candidate Nupes Catherine Couturier , vont se retrouver devant le tribunal correctionnel de Limoges. Le premier nommé, député de 1993 à 2012, a saisi la justice pour "injures publiques". En cause : des propos tenus par Jean-Baptiste Moreau, député sortant (LREM), à l'issue des résultats du second tour du scrutin, le 19 juin 2022.

Jean-Baptiste Moreau cherchait alors des responsables à sa défaite et accusait Jean Auclair, battu au premier tour, d'avoir manœuvré pour empêcher sa réélection en ayant notamment appeler à voter "tout sauf Moreau". Puis, l'ancien porte-parole enchaînait en affirmant que la place de Jean Auclair était "en prison". Une référence à la mise examen de l'ex-maire de Cressat en 2019 pour une affaire liée à son commerce de bétail, qui l'avait obligé à renoncer à se présenter aux élections municipales d'Aubusson en 2020.

Une audience en consignation le 25 novembre

Jean Auclair a donc décidé de saisir directement le tribunal de Limoges pour injures publiques. Une audience en consignation aura lieu le vendredi 25 novembre prochain. Pas de décision rendue à cette date, ni de débat sur le fond de l'affaire. Le juge va demander à Jean Auclair de verser une consignation, variable selon les revenus du plaignant, entre plusieurs centaines voire milliers d'euros.

Si l'ancien député accepte de payer, le tribunal devra alors instruire le dossier et décidera d'une date ultérieure pour, cette fois, juger les propos de Jean-Baptiste Moreau. Si c'est le cas, l'audience aura lieu dans un délai de trois mois.