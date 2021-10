"Il vaut mieux parler des victimes du 13 novembre que des assassins", témoigne Jean-Bernard Arruebo

Il a fallu beaucoup de force à Jean-Bernard Arruebo pour passer une nouvelle épreuve : témoigner la semaine dernière au du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert à Paris le 8 septembre dernier. Un procès hors-norme avec 1.800 parties civiles, plus de 300 avocats qui se terminera à la fin du mois de mai 2022. Il raconte à France Bleu Occitanie ce qui l'a poussé à témoigner à la barre.

Jean-Bernard Arruebo, vous avez témoigné la semaine dernière au procès des attentats du 13 novembre, est-ce que cela vous a fait un petit peu de bien de parler d'Anne-Laure ?

Je ne sais pas, certainement, puisqu'il vaut mieux parler des victimes que des assassins. Les témoignages que nous avons entendus étaient particulièrement bouleversants. Je voudrais en évoquer deux. Le premier : Juliette a donné rendez-vous à Cédric sur un site de rencontres sur Internet. Ils allaient faire connaissance à la terrasse de la Belle Equipe. Jamais un garçon ne lui a serré aussi fort la main. Elle lui a dit trois fois "Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort?" Le deuxième : Sarah qui vit actuellement à Londres est traumatisée, obsédée par le visage d'une jeune femme qui s'est écroulée sur une table. Les informations que nous possédons, ma femme Claudine et moi, cette jeune femme, c'est notre fille.

Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fille ? Qu'est-ce qu'elle aimait dans la vie Anne-Laure ?

Anne-Laure était inspectrice des douanes, c'est une carrière rigoureuse. Vous pouvez parler des trafiquants, elle s'occupait aussi de valises diplomatiques. Des choses bien sérieuses, mais à côté de ça, elle avait une vie culturelle à Paris. Elle ne voulait pas quitter Paris malgré les charmes toulousains. A Paris, c'était les concerts, c'était les expositions, Anne-Laure faisait de la couture, des bijoux. Elle était inscrite aux Beaux-Arts à Paris et faisait du dessin. Elle aimait le Stade Toulousain, son chat s'appelait Brennus.

Anne-Laure avait donc 36 ans quand elle a été tuée à la terrasse de la Belle Equipe, à Paris. Vous avez hésité à aller témoigner. Avec du recul, est-ce que vous êtes content de l'avoir fait?

Oui, j'ai hésité parce que je ne voulais pas avoir l'impression de parler sans qu'on m'entende. Ça n'a pas été du tout le cas donc je ne regrette pas d'avoir témoigné. Encore une fois, ça m'a permis de parler d'une des 131 victimes. Comme je l'ai dit lorsque j'ai témoigné, pour moi, c'est bien de parler des victimes, mais ceux qui étaient dans le box, assis, par ordre alphabétique, qualifiés d'accusés, pour moi ils n'ont plus de nom. Ce sont des sans nom.

Justement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir pour la première fois Salah Abdeslam et ses complices?

Rien. Nous avons besoin de prendre du recul. Dans notre mémoire, pour nous ménager, il faut des zones écartées, de second plan. Donc, on s'attendait à le rencontrer encore que, on nous disait que peut-être, il refuserait d'être présent.

Lors de ce procès, il y a tout un décor, il y a un contexte. On rentre dans une salle d'audience, ce qui permet d'accueillir 500 personnes. Il y a des magistrats professionnels, c'est eux qui jugent, puisque ce n'est pas un jury populaire lorsqu'il s'agit de terrorisme. Il y a une multitude d'avocats. Une vingtaine pour les accusés, 300 qui se relaient pour les parties civiles, et puis, il y a les accusés qui sont dans un box, étroitement surveillés. Ils écoutent ou n'écoutent pas.

Vous habitez à Quint-Fonsegrives, près de Toulouse avec votre épouse, est-ce que vous allez régulièrement retourner au procès ? Ah oui ! En fonction de périodes sensibles que nous avons identifiées, nous irons à Paris plusieurs fois encore. Je veux notamment entendre le témoignage de François Hollande. C'était notre président de la République à l'époque. Pour moi, gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il a prévu quelque chose ? Est-ce qu'il prévoyait des attentats de cette ampleur lorsqu'il était président de la République? C'est très probablement la première question que je demanderai à mon avocat de poser. Je ne serai certainement pas le seul à vouloir poser cette question là.