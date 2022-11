VIDÉO - Jean Carrière, un Goncourt, une profonde dépression et des "malentendus"

Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous rêver en artiste contrarié, tourmenté par le succès. C’est ce qui est arrivé à Jean Carrière, grand écrivain nîmois. Il avait reçu le plus prestigieux des prix de la littérature française, le fameux Goncourt, pour son livre L’Épervier de Maheux, en 1972. C’était il y a cinquante ans exactement.

Une exposition au Carré d’Art à Nîmes le met d’ailleurs à l’honneur. Elle a démarré, ce mardi et elle va permettre de "rétablir quelques malentendus pour trois raisons", selon les mots d’Emmanuel Carrière, le fils de l’auteur, invité ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère. "Premièrement, on a longtemps dit que mon père était cévenol et protestant, mais pas du tout. Il est nîmois et catholique. La deuxième, c’est que l’on a fait de son livre un roman régionaliste, or pas du tout, c’est un roman métaphysique. Et la troisième, c’est qu’on a dit que le Goncourt avait plongé mon père dans la dépression, ce qui est, à mon avis, une erreur."

"Mon père était un écorché vif." - Emmanuel Carrière, fils du romancier Jean Carrière

En effet, l’écrivain Jean Carrière, décédé en 2005, est entré dans une dépression profonde quelques mois après avoir reçu le Goncourt. "Six mois après ce prix, en effet, mon grand-père est mort en vélo à La Calmette, explique le fils de l'auteur, Emmanuel Carrière_. Il s’est fait emporter par une voiture, et c’est vrai que c’est un drame que mon père a porté jusqu’à la fin de sa vie."_

"Mon père s’est senti responsable de la mort de mon grand-père."

Emmanuel Carrière raconte aujourd’hui que le petit enfant qu’il était à l’époque avait été privé de son père. "Après le Goncourt, et pendant quasiment deux ans, il n’était plus là, se souvient l’intéressé. Il était toujours par monts et par vaux, pour "assurer le service après-vente" de son livre, comme il disait. Donc, j’ai surtout ce souvenir-là, d’avoir été privé de mon père. Mais, dans l’ensemble, j’en ai quand même un sentiment de fierté." Traqué par la fuite du temps qui passe, Jean Carrière courrait, d’après son fils, après "quelque chose qui le mettrait à l’abri de tous ces mots-là". "Malheureusement, ça n’a pas été le cas."

Plus de deux millions d’exemplaires

L’Épervier de Maheux s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires, traductions en langues étrangères comprises. Une vie rare, aujourd’hui, pour les livres récompensés par le Goncourt. Une exposition consacré à ces auteurs ayant été récompensé du plus célèbre des prix littéraire se tiendra jusqu’au 29 janvier prochain, au musée Carré d’Art à Nîmes.