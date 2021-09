Jean Castex confirme le projet de nouvelle cité judicaire à Perpignan

Un nouveau rebondissement dans le long feuilleton du projet de nouveau palais de justice à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Un chantier qui semblait au point mort, voire carrément abandonné au début de l'été à cause des risques d'inondation sur la dalle Arago (site de l'actuel Parlais de justice qui devait s'agrandir). Ce lundi, Jean Castex, le Premier ministre à écrit au bâtonnier de Perpignan pour lui confirmer la création d'une nouvelle citée judiciaire.

Un courrier inattendu

C'est dans un courrier signé de Jean Castex, le Premier ministre que le bâtonnier de Perpignan à appris la nouvelle ce lundi. Dans ce texte, l'ancien maire de Prades, lui annonce finalement que le projet pourra bien se faire. "Des pistes permettant de concilier les contraintes de ce site ont été proposées et permettront de mener à son terme la restructuration du Palais de Justice sur son emprise historique", explique Jean Castex.

Dernièrement, une étude a montré pourtant que la dalle Arago était inondable. De quoi fragiliser sérieusement le projet de nouveau tribunal à Perpignan expliqué ce lundi matin, le porte-parole des avocats des Pyrénées-Orientales. Même s'il espérait recevoir les résultats de nouvelles études de faisabilité d'ici la fin de l'année. "Les conditions d'exercice dans l'actuel palais de justice de Perpignan sont devenues très compliquées", expliqué Raymond Escalé, bâtonnier du barreau de Perpignan sur France Bleu Roussillon ce lundi matin.

Pourtant, quelques heures après, tout s'accélère. "Ça a été une surprise parce qu'on m'avait promis une réponse avant la fin de l'année. Ça me va très bien évidemment. Mon souhait c'était que le Palais reste en centre-ville, il restera en centre-ville. Dès l'instant ou le Premier ministre s'engage par écrit on peut raisonnablement être optimiste", se réjouit Raymond Escalé avant d'ajouter, "Après ça va être long. Il y a des études techniques, des contraintes d'extensions, mais je pense que l'annonce va donner du baume au cœur aux personnels de Justice pour que dans cinq, six, sept ou huit ans nous puissions avoir enfin à Perpignan un Palais de justice digne de ce nom".

Comme Saint Thomas, quand la première pierre sera posée, je commencerais à y croire - René Scognamiglio, mais le délégué départemental de l'USM, l'Union Syndicale des Magistrats

Une bonne nouvelle également pour René Scognamiglio, mais le délégué départemental de l'USM, l'Union Syndicale des Magistrats préfère rester sur la réserve. "Maintenant je ne voudrais pas que ce soit une promesse électorale. Parce que ça serait le quatrième ou cinquième PM qui promet de faire une cité judiciaire à Perpignan. Donc je vais faire comme Saint Thomas, quand la première pierre sera posée, je commencerais à y croire. Mais je n'y crois pas avant deux ou trois ans."