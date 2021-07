EN IMAGES - Jean Castex à la rencontre des métiers en tension dans les Côtes-d'Armor

10.000 postes sont à pourvoir dans le secteur du bâtiment en Bretagne. Face aux problèmes de recrutement, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu dans les Côtes-d'Armor vendredi 9 juillet pour échanger avec les professionnels de la restauration et du bâtiment. Serveurs, cuisiniers, maçons, peintres, couvreurs... La liste des métiers recherchés s'allonge à l'agence de Pôle Emploi de Saint-Brieuc, dernière étape de la visite bretonne de Jean Castex avec la ministre du Travail Elisabeth Borne et Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi. Le Premier ministre a annoncé un plan spécifique pour les chômeurs "longue durée" de plus de deux ans qui sera détaillé dans les prochains jours.

Dans le bâtiment, 2.000 embauches possibles dans les Côtes-d'Armor

La saison a démarré à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor) malgré la météo maussade. Comme beaucoup de professionnels dans la restauration, Alain Ecobichon a rencontré des difficultés pour former ses équipes en cuisine à cause de la pénurie de candidats, avec seulement une embauche sur les trois prévues."J'ai réussi à embaucher une personne qui sort avec un diplôme. On est nombreux à rechercher ce genre de profil donc c'est un peu la guerre", glisse le gérant du restaurant L'Adresse sur le port de Binic-Étables-sur-Mer. Les saisonniers ont donc pris le relais en cuisine, faute de candidats diplômés.

Jean Castex a démarré sa visite à Binic-Etables-sur-Mer avec un échange autour du recrutement dans la restauration. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans le secteur du bâtiment, la pénurie de main d'œuvre se fait sentir sur le chantier de la future pouponnière du Centre départemental de l'Enfance et de la Famille à Saint-Brieuc, deuxième étape de la visite bretonne du Premier ministre. "Si on trouve le personnel, on est capable d'embaucher 2.000 personnes soit 20% de nos effectifs du département... Mais on ne trouve personne !", regrette Philippe Nicol, président de la Fédération française du bâtiment des Côtes d'Armor. Le secteur a donc recours au "job dating" de Pôle Emploi pour attirer les candidats. La visite de Jean Castex s'est terminée par l'une de ces sessions, lors desquelles les candidats peuvent échanger avec les recruteurs en vue d'obtenir un emploi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais le "job dating" a des effets limités. "Pôle Emploi a envoyé 4.000 invitations pour notre session, on a eu 40 participants... C'est démoralisant !" ajoute le président de la fédération. À qui la faute ? Jean Castex évoque le manque d'attractivité de ces métiers, mais également l'accès à la formation et la prise de contact avec les demandeurs d'emploi. Le Premier ministre le répète : les solutions ne viendront pas de Paris : "Il faut qu'on se pose tous. En réalité, les actions se font localement, avec les acteurs locaux, qu'on va donc mobiliser et mettre en tension. Je décrète la mobilisation générale, je pense que la solution viendra des territoires et des bassins d'emploi. Je proposerai, compte tenu de leurs compétences, une réunion de travail aux présidents de régions à ce sujet car ils ont évidemment un rôle à jouer."