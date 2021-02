Jean Castex félicite la mise en place "rapide" de la justice de proximité à Valenciennes

Eric Dupond Moretti le garde des sceaux et Jean Castex le premier ministre au tribunal de Valenciennes

"Je ne vous cache pas qu'en vous écoutant j'ai bu du petit lait. Il est assez rare quand on décide d'une politique publique (...) de ne pas voir les choses se perdre dans des procédures, des limbes", a déclaré ce vendredi Jean Castex aux magistrats du tribunal de Valenciennes (Nord) après la présentation des dispositifs déjà mis en place dans le cadre de la justice de proximité.

La justice "des petites incivilités du quotidien" selon les termes du premier ministre qui a expliqué que c'était une "priorité gouvernementale" pour laquelle l'état a recruté 900 personnes.

A Valenciennes, 2 jeunes femmes ont été recrutées dans ce cadre, des renforts qui permettent de prendre "beaucoup plus de situations en charge et avec une qualité supérieure, c'était indispensable et extrêmement important pour nous" se félicite le procureur Jean-Philippe Vicentini.

Accompagnement individualisé renforcé pour les personnes qui commettent des délits et qui souffrent d'addictions

Mais le tribunal de la capitale du Hainaut travaille déjà depuis plusieurs années à cette justice de proximité, avec cette année la signature d'un partenariat plus fort avec les élus du territoire et depuis 2018 l'accompagnement individualisé renforcé pour les personnes qui commettent des délits souffrant d'addictions, 1 dossier sur 2 explique le procureur.

Un accompagnement global de la personne, de ses addictions à ses difficultés de logement, d'insertion professionnelle ou sociale, avec une rencontre toutes les 6 semaines à peu près avec le procureur ou sa substitut pour faire le point.

Un dispositif qui fonctionne bien assure le procureur de Valenciennes, car le taux de sortie positive est de 70%, et le coût est aussi un argument de taille de ce dispositif, 2.40 euros par personne suivie par jour contre 18 pour une personne qui a un bracelet électronique et 100 pour celle qui est en prison.

Une proposition de loi sur la justice de proximité sera examinée la semaine prochaine au Sénat, l'objectif c'est de multiplier les alternatives aux poursuites.