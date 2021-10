Jean Castex reporte sa venue en Mayenne ce samedi 9 octobre

L'inauguration d'Espace Mayenne attendra encore. Jean Castex reporte sa venue dans notre département ce samedi 9 octobre. Information confirmée par le service de presse de Matignon "en raison des commémorations des 40 ans de l'abolition de la peine de mort". Jean Castex est en effet attendu aux côtés du Président Emmanuel Macron pour une cérémonie.

Le nouvel équipement sportif et culturel devait être inauguré dans la matinée à Laval. Cela coïncidait avec la manifestation à Mayenne pour la défense de l'hôpital et protester contre un projet de mutualisation des services prévu par l'ARS. Le syndicat Force Ouvrière et l'association des usagers AUDACE 53 espéraient d'ailleurs un moment d'échange avec le Premier ministre.

On ignore la date de report du déplacement de Jean Castex en Mayenne.