Jean-Christophe Karcher condamné à 20 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur mineures

La cour d'assises du Bas-Rhin a condamné Jean-Christophe Karcher à 20 ans de prison vendredi 14 octobre. L’ancien chef scout était jugé à Strasbourg pour avoir agressé sexuellement 34 fillettes et violé trois d’entre elles entre 2007 et 2018 . La condamnation reprend les réquisitions , excepté la peine de sureté qui n'a pas été retenue par les jurés. Cette peine est assortie d'un retrait de l'autorité parentale, d'une interdiction de séjour dans le Bas-Rhin pendant dix ans, et d'une interdiction de toute activité avec des mineurs.

ⓘ Publicité

Durant l'audience l'ancien professeur de physique-chimie de collège a reconnu les trois viols qu'il avait nié pendant l'instruction. L'homme a admis qu'il utilisait ses propres filles comme appât. Il leur demandait d'inviter des amies. Les attouchements avaient ensuite lieu dans sa piscine.

Le père de Jean-Christophe Karcher a été condamné à deux ans de prison pour destruction de preuves. Le septuagénaire a brûlé des clés USB qui contenaient des vidéos compromettantes pour son fils.

Nous vous rappelons que nous n'avons pas pu couvrir , comme nous le souhaitions ce procès. Pour la première fois, un président de cour d'assises a choisi un seul journaliste pour assister au procès, niant le pluralisme de la presse.