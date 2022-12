Jean-Christophe Lagarde condamné pour l'emploi fictif de sa belle-mère

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mercredi Jean-Christophe Lagarde à dix mois de prison avec sursis et 60.000 euros pour avoir fourni un emploi fictif à sa belle-mère entre mai 2009 et août 2010. L'homme politique, conseiller municipal de Drancy, est également condamné à deux ans d'inéligibilité.

L'ex-député de Seine-Saint-Denis a été reconnu coupable de détournement de fonds public pour avoir vers près de 40.000 euros de salaires Monique Escolier-Lavail, la mère de son épouse dans le cadre d'un contrat "atypique, occulte", a estimé le tribunal dans son délibéré.

La justice considère qu'il a "manqué au devoir d'exemplarité d'un élu" en "faisant prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun" avec cet emploi fictif, la justice l'a condamné à 60.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité. Sa belle-mère et lui doivent par ailleurs payer près de 75.000 euros de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale.

Reconnue coupable de recel, Monique Escolier-Lavail a écopé de quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende.

À l'audience du 3 octobre, l'ancien député avait tenté de justifier le recrutement "atypique" de sa belle-mère, ancienne dirigeante de PME, pour les besoins d'un ouvrage qu'il disait préparer sur les difficultés des petits patrons en France et qui n'est jamais paru.

Sa belle-mère a, de son côté, peiné à détailler le contenu de sa mission au service de son gendre, évoquant la "lecture de journaux" et quelques "conversations informelles" avec des commerçants.