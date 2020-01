Jean-Claude Gaudin commence à dire au revoir

Marseille, France

Au-delà de son action politique, plus ou moins appréciée, l'homme a donné toute sa vie à sa ville depuis son premier mandat comme conseiller municipal en 1965. À 80 ans, il a présenté pour la dernière fois ses vœux à la presse en tant que maire de Marseille au palais du Pharo ce lundi. Jean-Claude Gaudin a été élu maire de la deuxième ville de France pour la première fois le 25 juin 1995. Il a enchaîné quatre mandats et ne se représentera pas aux élections municipales de mars 2020.

Retour sur un bilan

Le pouvoir use et les Marseillais l'ont dit dans notre sondage publié en fin de semaine dernière : 57% d’entre eux jugent le bilan de Jean-Claude Gaudin médiocre ou mauvais, 39% bon et seulement 3% excellent.

En 25 ans, Marseille s’est transformée, mais selon certains observateurs, une partie de la population a été oubliée, celle qui est la moins favorisée.

La transformation du secteur du Vieux-Port, la création du Mucem, le développement du tourisme et notamment des croisières, la transformation de plusieurs milliers d’hectares en bordure de mer, ce sont de vrais plus. Un gros travail a été réalisé sur la sécurité avec la police municipale, son armement, la vidéoprotection ou la coordination avec les services de l'État.

Malgré de multiples expérimentations depuis des décennies, personne n’a trouvé de solution pérenne pour la propreté, même si depuis quelques mois, la situation s’est un peu améliorée.

Les mandats de Jean-Claude Gaudin ne sont pas une réussite non plus sur l’environnement et la lutte contre la pollution. La circulation reste catastrophique certains jours mais aussi le stationnement : Marseille est une des villes les plus chères de France.

Autre faiblesse de l'action municipale, les écoles. Jean Claude Gaudin s'en expliquera lundi prochain lors de son dernier conseil municipal.

Ce dernier mandat a été et restera marqué par le drame de la rue d’Aubagne, l’effondrement de bâtiments vétustes et la mort de huit personnes. Le maire et son équipe en sont tenus toujours responsables par une partie de la population.