Jean-François Torelli, l'ex-mandataire liquidateur de Périgueux, est mort en détention

Jean-François Torelli est décédé en détention, ce vendredi 5 avril, selon nos informations. L'ancien mandataire liquidateur de Périgueux était incarcéré depuis hier, condamné pour tentative d’escroquerie aggravée, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux. Il venait de passer sa première nuit à la maison d'arrêt de Gradignan, en Gironde.

Il a fait une crise cardiaque cet après-midi, et les secours n'ont pas pu le réanimer.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné hier à trois ans de prison ferme. Il n'exerçait plus depuis qu'il a été radié de la profession de mandataire judiciaire en 2012. Jean-François Torelli avait déjà été condamné en Dordogne, où il a exercé pendant de longues années.

Ses ennuis judiciaires ont commencé à Périgueux. Il avait été condamné pour surfacturations de travaux dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière.

À Angoulême, la justice lui avait également reproché d'avoir détourné de l'argent qui provenait de la liquidation d'entreprises charentaises pour renflouer le greffe du tribunal de commerce.

l'effet mille-feuilles" Me Armand Lataillade, avocat de Jean François Torelli.

Maître Lataillade n'était pas présent auprès de son client lors du rendu du délibéré du tribunal ce jeudi. Ils se sont rencontrés la veille et l'avocat précise que son client et lui même attendaient plutôt sereinement le délibéré, le mandat de dépôt n'ayant pas été demandé. Mais on lui a passé les menottes et il a été emmené directement à la maison d'arrêt. Pour l'avocat, "Jean-François Torelli était un homme solide, mais il y a un moment ou l'effet de mille-feuilles peut avoir un effet, ça fait beaucoup". "Je me suis précipité aujourd'hui pour faire appel, j'ai appris en entrant à la maison d'arrêt que mon client était mort depuis une heure".