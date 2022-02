Jean-Jacques Bourdin visé par une nouvelle plainte, pour agression sexuelle

Après une première plainte déposée par la journaliste Fanny Agostini pour "tentative d'agression sexuelle", Jean-Jacques Bourdin est visé par une nouvelle plainte. Selon les informations de la cellule investigation de Radio France, qui confirment des informations du journal Le Parisien, une femme de 60 ans a porté plainte ce mercredi contre le journaliste pour "agression sexuelle", "harcèlement" et "exhibition sexuelle". Elle indique que les faits ont été commis au printemps 1988. La femme, âgée de 26 ans à l'époque, était standardiste dans l'entreprise Méditraining, une importante entreprise de communication située à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), tandis que Jean-Jacques Bourdin travaillait pour RTL.

Le journaliste se rend dans cette entreprise pour y donner un cours de médiatraining. Dans sa plainte, la victime explique qu'au printemps 1988, Jean-Jacques Bourdin lui propose de lui faire visiter les locaux de RTL. La femme accepte. "Pendant le trajet, on échange sur mon travail et mes ambitions, indique-t-elle dans sa plainte. Je lui ai dit que je voulais être attachée de presse."

En arrivant à la radio, le journaliste ouvre alors sa braguette, sort son sexe et empoigne la main de la jeune femme pour la poser sur son sexe, assure la plaignante. Elle se souvient que Jean-Jacques Bourdin lui propose de la payer 2.000 francs en échange. Elle précise également qu'il a "essayé de [l]'embrasser de manière assez brutale, en [la] coinçant contre l'intérieur de la portière." Selon les précisions du Parisien, elle aurait à ce moment-là réussi à se libérer et à ouvrir la portière. Alors qu'elle s'en va, Jean-Jacques Bourdin lui aurait crié : "Tu m'as bien excitée petite pute".

Masturbation dans les toilettes, la porte ouverte

Selon la plainte que la cellule investigation de Radio France a pu consulter, la plaignante accuse également le journaliste de s'être masturbé devant elle dans les locaux de Méditraining, à plusieurs reprises, et de l'avoir harcelée en l'appelant à son poste "tous les jours pendant deux semaines", Jean-Jacques Bourdin lui faisant savoir qu'il la trouve "très sexy" et qu'il a été "excité" et qu'elle l'a "fait bander".

Selon les informations du Parisien, la femme n'en parle pas à ses employeurs, de peur d'être licenciée. Au cours de "quatre ou cinq réunions" dans les locaux, Jean-Jacques Bourdin se serait masturbé dans les toilettes, situées en face du bureau de la standardiste, en la regardant. Elle, faisant semblant de ne pas le voir. La femme quitte l'entreprise en question quelques temps plus tard, en parle à des proches mais "refoule ça au fond de son esprit".

Elle explique avoir conscience que 34 ans après, les faits sont prescrits, mais tient tout de même à porter plainte car elle ne supportait plus le décalage entre la personne publique de Jean-Jacques Bourdin et son agresseur, a expliqué son avocat Eric Morain à la cellule investigation de Radio France.

Le journaliste réfute les accusations

Jean-Jacques Bourdin, journaliste star de RMC et BFMTV, est déjà visé par une enquête pour "agression sexuelle" après une plainte de la journaliste Fanny Agostini pour "tentative d'agression sexuelle" à Calvi (Haute-Corse) en 2013. Depuis, le journaliste a été "temporairement" écarté de l'antenne de RMC et de BFMTV. Selon Le Parisien, depuis l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet de Paris le 18 janvier dernier, au moins quatre témoignages ont été recueillis pour accréditer la version de Fanny Agostini.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Jean-Jacques Bourdin "conteste fermement avoir eu des agissements ou des attitudes susceptibles d'être réprimés par la loi, tant dans sa sphère professionnelle qu'en dehors". Il ajoute qu’il "découvre dans la presse les griefs formulés contre lui pour la première fois, souvent sous couvert d'anonymat, pour de prétendus faits parfois anciens de plus de vingt ans", poursuit le communiqué.

"On parle de faits allégués il y a 34 ans, a réagit de son côté l'avocat de Jean-Jacques Bourdin, Christian Saint-Palais, joint par franceinfo. Jean-Jacques Bourdin conteste avoir jamais agressé une femme et s'être masturbé devant une femme. Cette curée médiatique et ce feuilleton sont insupportables. On salit l'honneur d'un homme 34 ans après des faits allégués. Que le parquet ouvre systématiquement des enquêtes désormais pour des faits prescrits, je suis opposé à cela. On ne peut pas se défendre !"

"Il pouvait être lourd, insistant, collant"

La cellule investigation de Radio France a également recueilli de nouveaux témoignages de femmes ayant travaillé aux côtés de Jean-Jacques Bourdin durant ces vingt dernières années et qui attestent d'un comportant "lourd, insistant, collant."

"_Il y avait une question d’emprise, notamment pour les journalistes fraîchement sorties d’écol_e", indique une ancienne collègue de Jean-Jacques Bourdin, qui l’a connu au début des années 2000.

D'autres témoignages attestent d'une proximité avec Dominique Strauss-Kahn par le passé, avant l'affaire du Sofitel de 2011. "À la rédaction, on les appelait les deux chauds lapins", confie une journaliste qui a plus de quinze ans d'ancienneté à RMC et BFMTV.