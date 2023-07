Jean Lassalle visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle

Jean Lassalle est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, a appris franceinfo par le parquet de Bordeaux, confirmant une information de BFMTV. L’enquête confiée à la police judiciaire de Bordeaux concerne des faits qui remontent à 2010 et qui sont "pour l’heure non confirmés", précise le parquet.

ⓘ Publicité

Le candidat aux élections présidentielles de 2017 et 2022 "devrait être entendu rapidement pour recueillir ses observations et déclarations sur ces accusations", a encore expliqué le parquet de Bordeaux. "Les investigations se poursuivent."

Président du mouvement "Résistons", le Béarnais de Lourdios-Ichère a passé 20 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale en tant que député des Pyrénées-Atlantiques. Il a également été conseiller général du département pendant 33 ans.