Jean-Luc Lahaye accusé de viols sur mineures : le chanteur remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire

Jean-Luc Lahaye a été remis en liberté ce mardi et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué une source judiciaire à franceinfo, confirmant une information du Parisien. Le chanteur français avait été mis en examen pour viols sur mineures et incarcéré depuis six mois. La décision a été prise dans le cadre d'un aménagement de peine le temps de la suite de l'instruction de cette affaire, précise cette même source.

Le chanteur, âgé de 69 ans, avait été mis en examen le 5 novembre 2021 et placé en détention provisoire pour viol, viol sur mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur de plus de 15 ans et abus de faiblesse d'un mineur. Deux jeunes femmes accusent le chanteur de viols et d'agressions sexuelles en 2013 et 2014, alors qu'elles étaient mineures de plus de 15 ans.

Le chanteur avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs, sur l'une des deux filles, en 2015. Jean-Luc Lahaye avait été placé en détention provisoire à la prison de la Santé où il vient de passer six mois. Il avait également été placé sous le statut de témoin assisté pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation d'images à caractère sexuel et détention d'images pédopornographiques.