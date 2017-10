Jean-Luc Mélenchon demande la fermeture du local de l'Action française à Marseille

Jean-Luc Mélenchon cité avec Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, comme cibles possibles d'un projet d'attentat de l'ultra-droite, demande la fermeture du local du groupuscule royaliste Action française à Marseille.

Le député marseillais et leader de la France insoumise (LFI) a réclamé mercredi la fermeture du local du groupuscule royaliste de l'Action française à Marseille (Bouches-du-Rhône). Jean-Luc Mélenchon ainsi que Christophe Castaner, porte-parole du grouvernement et élu à Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) sont cités parmi les personnalités politiques visées par un projet d'attentat de l'ultra-droite après l'arrestation notamment autour de Marseille de 10 personnes dont trois mineurs par la Sdat (Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire), en co-saisine avec la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).

Trois plaintes déposées après des incidents à Marseille le week-end dernier

"Cette grave nouvelle met en relief (...) le niveau de dangerosité et la détermination de ces groupuscules violents à l'idéologie antirépublicaine", a estimé dans un communiqué M. Mélenchon, député de Marseille. Face à l'"urgence et la dangerosité" des membres de l'Action française, le leader de LFI a demandé "aux pouvoirs publics de réagir rapidement et fermement afin de faire fermer (leur) local et rétablir le climat d'apaisement" à Marseille. Durant le week-end, des incidents avaient éclaté dans le quartier du centre-ville de Marseille, entre antifascistes et royalistes de l'Action française qui organisaient leur réunion de rentrée. Trois plaintes ont été déposées contre l'AF.

Ce que j'ai lu peut m'inquiéter" (Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement)

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a indiqué mercredi n'avoir pas été "prévenu" d'un projet d'attentat contre lui, après l'interpellation de dix personnes gravitant dans la mouvance ultradroite. "J'ai peu d'éléments", a déclaré M. Castaner à la presse après le conseil des ministres. Mais "_ce que j'ai lu, ce que j'ai vu peut m'inquiéte_r", a-t-il ajouté. L'une des personnes interpellées "réside à Forcalquier", la ville des Alpes de Haute-Provence dont il a été député-maire, a précisé le porte-parole.

Ces dix personnes "étaient en lien" avec un ancien militant de l'Action Française Provence âgé de 21 ans et arrêté fin juin dernier à Vitrolles. Un homme qui menaçait de s'en prendre à des migrants, des lieux de culte musulman et des hommes politiques.