Jean-Luc Mélenchon enfariné lors de la "Marche des libertés" : deux hommes jugés en juillet

Deux hommes interpellés samedi 12 juin après l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon au départ de la "Marche des libertés" à Paris seront jugés le 7 juillet, a appris l'AFP dimanche auprès du parquet. Il s'agit d'un youtubeur, qui a revendiqué l'enfarinage, et d'un homme suspecté d'être son complice.

Placé en garde à vue quelques heures après les faits, cet animateur d'une chaîne YouTube politique de droite radicale s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel de Paris afin d'y être jugé pour "violences sur personne chargée d'une mission de service public". L'autre homme sera jugé à ses côtés pour "complicité" de ce délit.

Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il ne porterait pas plainte. "C'est une agression contre un droit constitutionnel, celui de manifester. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas porter plainte. J'estime que c'est au procureur de la République, c'est-à-dire à l'Etat, de dire s'il considère que c'est un problème qu'on ne puisse pas manifester sans être agressé", a-t-il déclaré sur LCI.

Un youtubeur "souverainiste" qui ne croit "pas au débat"

Samedi vers 14 heures, alors qu'il répondait à la presse place de Clichy, le chef de file de La France Insoumise et candidat à la présidentielle avait reçu de la farine sur le visage. Le fondateur de LFI avait pris les choses avec le sourire mais dénoncé un acte "lâche" qui "aurait pu être pire", parlant aussi d'"une grande tension" et d'un seuil "franchi", quelques jours après la gifle reçue par Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Drôme.

Devant des journalistes qui le filmaient après son acte, le youtubeur s'était présenté comme un "souverainiste". "Je ne crois pas au débat", avait-il ajouté, revendiquant "un geste de contestation, comme beaucoup de gens en font". Sur les réseaux sociaux, des internautes l'ont vite reconnu comme étant le jeune animateur de la chaîne YouTube "Pourquoi ça craint?", créée en janvier 2020 et comptant 19.000 abonnés. Après une première série de vidéos fustigeant l'immigration, l'Union européenne, les militants antifascistes, les médias et la République, le youtubeur réalisait ces derniers mois des interviews de personnalités marquées à l'extrême-droite ou "anti-système", notamment un rappeur nationaliste, et un "gilet jaune" royaliste.

Un autre youtubeur d'extrême-droite, "Papacito" est quant à lui visé par une enquête du parquet de Paris ouverte mercredi, à la suite d'une plainte de Jean-Luc Mélenchon contre sa vidéo simulant l'exécution d'un électeur LFI. "Papacito" s'est défendu auprès du magazine Valeurs actuelles en invoquant le droit à la satire tout en reconnaissant que la vidéo était "extrêmement provocante".