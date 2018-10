Deux jours après les perquisitions très mouvementées à son domicile et au siège de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon doit être entendu ce jeudi par la police judiciaire de Nanterre, dans le cadre des enquêtes qui visent son parti, pour des soupçons d'emplois fictifs et ses comptes de campagne.

Deux jours après les perquisitions très mouvementées qui se sont déroulées au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège de La France insoumise, le dirigeant du parti, visé par deux enquêtes préliminaires, doit être entendu en audition libre ce jeudi à 11h dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre (Hauts-de-Seine). Il doit être entendu dans le cadre de ces deux enquêtes qui portent sur des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen et sur ses comptes de campagne de la présidentielle 2017.

Les perquisitions liés à ces deux enquêtes

Ce sont justement ces enquêtes qui ont ont donné lieu aux perquisitions mouvementées de mardi au siège parisien de LFI et au domicile de Jean-Luc Mélenchon, qui a filmé et diffusé la scène en direct sur les réseaux sociaux. Une enquête pour "menaces" et "violences" sur des policiers et des magistrats a été ouverte mercredi par le parquet de Paris suite à la perquisition mouvementée chez LFI.

La France insoumise veut porter pliante pour violences policières

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit "choqué" par "la très grande violence" manifestée selon lui contre les policiers. Jean-Luc Mélenchon, qui la veille avait fustigé une "énorme opération de police politique", a dénoncé une "volonté d'intimidation" et a annoncé que son parti allait porter plainte pour violences policières.