"Jean-Luc Moudenc compare AZF à Notre-Dame et c'est inconcevable", la colère d'une porte-parole des victimes d'AZF

18 ans après l'explosion d'AZF, la douleur et la colère sont encore fortes chez certaines victimes.

Pauline Miranda, la présidente de l'association des sinistrés du 21 septembre 2001 était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi matin, et elle a eu des mots très durs envers le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (voir notre vidéo à la fin de l'article).

Pauline Miranda s'indigne notamment que Jean-Luc Moudenc ait pu comparer l'incendie de Notre-Dame avec AZF (dans un courrier adressé à une association de riverains de Purpan).

Mais où y a-t-il des morts à Notre-Dame ? Des blessés ? Jean-Luc Moudenc a donné 1 million d'euros pour Notre-Dame alors que je demande une subvention et on me dit : 'Vous l'aurez s'il y a un quatrième procès'. On demandait à peine 1000 euros... On est quoi ? C'est ça le respect des victimes ? Des morts pour cette ville ? C'est inconcevable !—Pauline Miranda, présidente d'une association de victimes d'AZF