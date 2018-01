Besançon, France

L'avocat de la famille des parents d'Alexia Daval, Me Jean-Marc Florand a expliqué ce mercredi matin lors d'une conférence de presse à Besançon l'état d'esprit des parents et sa lecture du dossier. Alexia Daval, la joggeuse a été retrouvée morte fin octobre dans un bois de Haute-Saône. Son mari, Jonathann Daval a été mis en examen pour le meurtre de sa femme ce mardi soir.

Les parents sont dévastés

"C’est un garçon constant, c’est leur gendre, il faisait partie de leur famille" explique Me Jean-Marc Florand. Il ajoute que pour eux, "le coup a été très dur à encaisser car ils avaient une confiance absolue en Jonathann".

"Aujourd’hui, autour de la table familiale, il y a deux assiettes de moins. C’est comme si c’était un accident de voiture avec deux morts. Une est définitivement retranchée de la communauté des vivants et un autre qui va être emmuré vivant dans un certain nombre d’années", ajoute l'avocat.

Ce n'est pas un accident"

Me Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval a expliqué mardi que son client avait tué Alexia "par accident". Un système de défense qui ne tient pas pour Me Jean-Marc Florand : "Objectivement, ce n’est pas un accident. C’est tout sauf un accident. Un certain nombre de pièces médicales le disent. Quand vous étranglez quelqu’un à main nues, et que vous voyez ses yeux à deux centimètres des vôtres, on ne peut pas dire que c’est un accident".

Il est aussi revenu sur ces trois mois durant lesquels Jonathann Daval s'est mis dans la peau du veuf éploré. "Quand vous revoyez rétrospectivement les pleurs, la conférence de presse, la marche blanche, l’enterrement (...) le rhabillage, la comédie mortelle qu’il a joué lui coûtera très cher dans l’esprit des jurés. C’est cela qui fera la différence entre 25 ans et la perpétuité".

Les aveux de monsieur Daval sont un début sur le chemin de la vérité. Il faudra qu’il se rapproche davantage des réalités objectives - Jean -Marc Florand

Pour Jean-Marc Florand, les parents n’avaient rien remarqué de symptomatique qui aurait permis de penser que leur fille était en danger. La personnalité effacée de Jonathann face à la personnalité de battante de sa femme ne peut pas expliquer de tels actes.

"Le fonctionnement de ce couple était assez normal" : les parents d'Alexia Duval n'ont pas remarqué de "violences" dans le couple, affirme leur avocat.



L’avocat estime aussi que les médicaments que prenait Alexia peuvent avoir des effets secondaires en termes de sautes d’humeur.

Pour lui, il reste encore beaucoup de choses à éclaircir et de nombreuses questions restent en suspens.

"Est-ce qu’elle a souffert ? Pourquoi elle était en tenue de joggeuse ? C’est ce qu’on va savoir dans le dossier".

Concernant les dénégations de Jonathann sur le fait qu'il ait brûlé le corps l'avocat estime qu'il y a encore du chemin à faire pour qu'il dise toute la vérité : " Soit c’est lui qui l’a brulé,, c'est probable, soit il a un complice, c'est possible, mais il n’y a pas d’autres solutions".