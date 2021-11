Jean-Marie Bernard condamné en appel à 10.000 euros avec sursis dans l'affaire de la queue de loup

Il s'agit d'un "geste politique", martèle l'avocat de Jean-Marie Bernard, Me Philippe Neveu. Le président des Hautes-Alpes a donné une queue de loup à la préfète sur le départ Cécile Bigot-Dekeyzer, en février 2020. Un acte qui se voulait symbolique pour défendre le pastoralisme et alerter sur les attaques de loups. Début octobre pour le procès en appel, des éleveurs et agriculteurs isérois avaient d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à Grenoble pour soutenir le président de département. En première instance, il avait été condamné à 10.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis pour "détention, transport et cession d'un animal non domestique protégé ou de l'un de ses produits". La Cour d'appel de Grenoble a donc décidé de confirmer sa condamnation mais de passer la totalité de la somme en sursis.

Deux associations déboutées

Un décision "décevante" pour Me Philippe Neveu. "Nous sommes venus convaincre la Cour de relaxer purement et simplement Jean-Marie Bernard. Notamment en raison de la dimension politique de son acte. La Cour a écarté cet aspect, mais elle l'intègre dans son raisonnement puisque la peine passe totalement en sursis. Il y a une sorte d'ambiguïté." L'avocat y voit quand même un geste d'apaisement : "Nous constatons avec satisfaction que des associations qui avaient instrumentalisé cette procédure pour se faire mousser ont été déclarées irrecevables. C'est un des apports non négligeable de la décision de la Cour d'appel." Deux parties civiles ont été déboutées : la Société alpine de protection de la nature (SAPN) et le Klan du Loup.

Ce n'est cependant pas le cas de France nature environnement (FNE), autre partie civile. Jean Poiret, administrateur FNE Isère était présent pour entendre cette décision. "La FNE PACA et national ont eu 600 euros chacun en dédommagement et intérêt et 500 euros pour les frais de justice, en première instance. Tout ceci a été confirmé en appel, donc oui nous sommes satisfaits."

"La FNE se réjouit, c'est normal elle est dans son rôle, reconnait Me Neveu. Elle revendique une préférence pour le loup plutôt que pour les hommes c'est sa démarche militante. Au département des Hautes-Alpes ont est beaucoup plus soucieux du pastoralisme. Aujourd'hui, on a une véritable problématique de prolifération incontrôlée du loup. Le débat ouvert par le geste de Jean-Marie Bernard commence à porter ses fruits. Aujourd'hui la question du comptage des loups est résolument posée." Jean-Marie Bernard a cinq jours pour saisir la Cour de cassation, s'il veut contester cette décision en appel.