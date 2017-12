Saint-Étienne, France

Au lendemain de sa relaxe par le tribunal de cassation, Jean Mercier, qui avait aidé sa femme à mourir en 2011, réagit sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Bien sûr, il se dit soulagé. Mais l’octogénaire ( qui vit maintenant en Ardèche dans une maison médicalisé ) estime que le combat sur le plan des idées est loin d’être terminé en France. "Je vais beaucoup mieux c’est sûr après un si long combat. Cela parait invraisemblable un dénouement pareil. Après des années de procédures, je n’en reviens pas. C’est la fin d’un long combat personnel."

Le combat sur le plan des idées

"Par contre le combat sur le plan de l’idée n’est pas terminé. _Jusqu’à ce que je meure je tâcherais de me battre pour qu’on puisse mourir à l’instant où on le désire_. Maintenant j’arrive au bout moi aussi. Tant que je tiens le coup, je tiens le coup. Quand je n’en pourrais plus d’ici trois, quatre, cinq, six mois, que l’on m’aide à mourir tranquillement au lieu de vivre une vie interminable."

→ Lire aussi : Six dates pour comprendre "l'affaire Jean Mercier", jugé pour avoir aidé sa femme à mourir