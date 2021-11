Six mois après le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, les frères Guérini et cinq autres prévenus, comparaissent ce lundi devant la cour d'appel à Aix dans l'affaire des marchés publics présumés truqués. Le procès doit durer trois semaines, jusqu'au 17 décembre.

Jean-Noël Guérini et son frère jugés en appel à Aix-en-Provence à partir de ce lundi

Début ce lundi du procès en appel des frères Guérini. Jean-Noël Guérini, confirmé dans son mandat de sénateur par le Conseil constitutionnel et son cadet, Alexandre Guérini, ainsi que cinq autres prévenus, sont rejugés pendant trois semaines devant la cour d'appel à Aix-en-Provence. C'est l'affaire, très technique, des marchés publics présumés truqués à la fin des années 2000.

Un dossier politico-financier en famille

La justice soupçonne Alexandre Guérini, alors chef d'une entreprise de gestion des déchets, d'avoir profité du statut politique de son frère aîné. Jean-Noël Guérini, ex-patron socialiste du département des Bouches-du-Rhône est lui montré du doigt, pour avoir facilité les affaires de son cadet. Un dossier politico-financier où il est question de famille, de gros sous, de trafic d'influence et de procédures détournées de marchés publics, entre clientélisme et favoritisme.

Jean-Noël jugé libre, Alexandre détenu

Pour les faits les plus graves, les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison. Et si le toujours sénateur Jean-Noël Guérini comparaît libre, son frère Alexandre dort lui en prison depuis six mois. Détenu à la maison d'arrêt de Luynes, il sera extrait de sa cellule chaque matin pour y retourner le soir après l'audience.

Au printemps dernier à Marseille, les frères Guérini ont tous deux été condamnés.