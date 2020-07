Jean-Paul Fournier interpelle Christophe Castaner

Le ministre de l’Intérieur se déplace à Nîmes ce vendredi. Christophe Castaner vient plus précisément à la base de Nîmes-Garons, pour lancer la saison des feux de forêts. Le Gard, faut-il le rappeler, a été fortement touché par les incendies l'été dernier, perdant en particulier un pilote de tracker en mission. A l'occasion de ce retour annoncé, le maire de Nîmes en profite pour l'interpeller. Jean-Paul Fournier, fraîchement réélu pour un 4e mandat, réclame un plan d'aide pour assurer la sécurité dans sa ville.En février dernier déjà, le maire avait envoyé une lettre au Ministre, l'appelant à l'aide. Il attend toujours..

Voici la lettre de Jean-Paul Fournier : "En janvier dernier, suite à une fusillade dans la Galerie Wagner, Jean-Paul Fournier a saisi le Président de la République sur la situation du quartier de Pissevin pour lutter contre des actes criminels liés aux trafics de drogues, avec utilisation d'armes de guerre. Il a également invité le ministre de l'intérieur à venir se rendre compte par lui-même, de l'urgence de la situation. Au début du mois, c’est dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon que le Maire déplorait avec colère le décès d'un jeune homme. Malgré ces appels à restaurer l’autorité républicaine, aucune réponse concrète n'a été apportée aux attentes des habitants, en dehors de l'obtention temporaire par le Préfet d'unités mobiles."

Le Maire "tient à rappeler qu’il attend des réponses et que des actions précises soient menées en matière de sécurité pour les quartiers en difficulté. A cette occasion il renouvelle son invitation à M le Ministre de l’intérieur, à profiter de sa venue pour visiter à ses côtés les quartiers dits sensibles."

A cette occasion et au moment même où je m’apprête à l’exercice d’un 4ème mandat, je renouvelle mon invitation au ministre de l’Intérieur à se rendre, à mes côtés, dans les quartiers dit difficiles et je lui dis solennellement « Nîmes, 19ème ville de France, 3ème ville d’Occitanie, chef-lieu du département du Gard mérite mieux que votre silence ! » Jean-Paul Fournier

Le communiqué précise encore : "La lettre que j’ai adressé au Président de la République et au ministre de l’Intérieur, ainsi que mes nombreuses alertes sur le nécessaire retour de l’ordre républicain dans nos quartiers classés par le Gouvernement en Quartier de Reconquête Républicaine (QRR) sont restées sans actions concrètes. Depuis cette alerte, nous observons des violences répétées d’une extrême gravité choquant profondément nos concitoyens qui ont largement exprimés leur mécontentement à l’issue de marches blanches. Depuis cette alerte, nous comptons plusieurs blessés ; victimes d’armes de guerre sur fond d’affrontements communautaires et de trafics de drogue. Depuis cette alerte, nous déplorons la mort d’un jeune homme de 21 ans dans le quartier du chemin-Bas d’Avignon."



Ne nous y trompons pas la principale cause de ces actes criminels c’est la permissivité, c’est la démission ! Cette situation n’est plus acceptable ! Jean-Paul Fournier

Le maire " réitère ma (sa) demande de déploiement d’actions ciblées accompagnées de moyens matériel et humain supplémentaires permanents dans ces quartiers. Je ne souhaite pas que la grande politique de renouvellement urbain et ses mesures d’accompagnement social, de réussite éducative et de requalification des espaces publics autour du bien vivre ensemble soient vaines et inutiles. Nous sommes tous concernés. Ce n’est pas une affaire d’opposition, de majorité, de gauche ou de droite, c’est une affaire d’intérêt général aux services des Nîmoises et des Nîmois. »