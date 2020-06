Jean-Paul Fournier réclame d'urgence plus de policiers après un nouvel homicide à Nîmes

"Aujourd'hui nous déplorons avec colère un acte inqualifiable avec le décès d'un jeune homme sur le quartier du Chemin Bas d'Avignon." Voilà comment débute la déclaration de Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, après la mort d'un jeune de 21 ans dans la nuit de dimanche à lundi, quartier Chemin Bas d'Avignon. Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a confirmé un "homicide par arme à feu" sans évoquer spécifiquement l'hypothèse d'un règlement de comptes. Il a confié l'enquête à la police judiciaire

Comme la députée LREM Françoise Dumas, le maire en appelle au Préfet du Gard. "Il est plus que temps que des réponses et des actions précises soient menées en matière de sécurité pour sécuriser nos quartiers en difficulté. Je demande à M le Préfet, en attendant ces moyens exceptionnels, l'affectation d'unités de CRS afin de sécuriser les lieux."

"Un drame qui n'aurait pas dû arriver et qui plonge tout le quartier dans l’effroi. J'ai une pensée toute particulière pour les proches de la victime et pour les Nîmois habitants dans le quartier, soumis à une violence inacceptable." Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

En janvier dernier,après une fusillade dans la Galerie Wagner, le maire avait déjà réclamé du soutien auprès du Président de la République : "des moyens supplémentaires pour lutter contre des actes criminels liés aux trafics de drogues, avec utilisation d'armes de guerre". Dans son communiqué le maire déplore n'avoir eu aucun retour : "Hélas et malgré ces appels à restaurer l’autorité républicaine, aucune réponse concrète n'a été apportée aux attentes des habitants, en dehors de l'obtention temporaire par le Préfet d'unités mobiles."

A Nîmes, de nombreux élus réagissent ce lundi. Le communiste Vincent Bouget, sur Facebook, évoque "un jeune nîmois, étudiant en architecture, sportif, a perdu la vie, nous plongeant tous dans une grande tristesse. A sa famille et à ses proches, je veux présenter mes plus sincères condoléances... Aux habitants du Chemin-Bas qui subissent depuis trop longtemps des situations de violence, je veux également apporter tout mon soutien. Les enfants du Chemin-Bas doivent pouvoir vivre en paix, comme tous les Nimois". Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, "refuse de voir Nîmes s'enfoncer de la sorte dans la spirale de la violence et de la pauvreté. C'est tous ensemble, État, collectivités, associations, mais aussi tous les citoyens, au quotidien, que nous devons réagir face à ce fléau. Il nous faudra beaucoup de force et de courage, mais ensemble nous devons dire STOP". Le RN Yoann Gillet, candidat comme Y Lachaud et V Bouget aux élections municipales à Nîmes, écrit pour sa part : "Les quartiers de Nîmes sont gangrénés par le trafic de drogue, la racaille y travaille en toute impunité et les règlements de comptes se multiplient. STOP. Le dimanche 28 juin, choisissez la fermeté, votez Rassemblement National.

Enfin, pour Amal Couvreur, vice-présidente en charge de la Politique de la ville et de la Jeunesse au Département, "_nous ne pouvons admettre qu'une population, quelle qu'elle soit, puisse être terrorisée, prise en otage par quelques individus qui veulent faire régner la terreur pour profiter de leur trafi_c"