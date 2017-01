Jean-Philippe Lacas dans un caisson hyperbare pour tenter de sauver ses pieds gelés

Jean-Philippe Lacas, le disparu de Laudun, a été acheminé sur un hôpital de Chambéry. Chaque jour, il sera placé dans un caisson hyperbare dans un hôpital spécialisé de Genève en Suisse. Le traitement de la dernière chance pour tenter de sauver ses pieds gelés.

Jean-Philippe Lacas a été acheminé ce dimanche soir sur un hôpital proche de Chambéry. Chaque jour, il devra se rendre dans un hôpital de Genève, en Suisse, spécialisé dans le traitement des affections nées de l'exposition au froid extrême. Un hôpital doté d'un caisson hyperbare.

Trois nuit par -5 degrès sur le plateau de Lacau, dans le secteur de Laudun-l'Ardoise, les pieds de Jean-Philippe ont gelé. Réaction normale, face au froid, le sang n'irrigue plus que les parties vitales. Ils ont doublé de volume et sont nécrosés. On a donc lancé l'opération de la dernière chance pour tenter de les sauver. Un caisson hyperbare. Des séances de 150 minutes. Via un masque on sur-oxygène son corps pour tenter de dilater les veines et y faire à nouveau circuler le sang.

Il faudra qu'il soit costaud pour supporter le traitement, mais il l'est.

La première séance, ce lundi, a été très douloureuse au niveau des ses oreilles. Une péridurale lui permet de mieux faire face à son séjour dans le caisson. 6 Séances sont programmées, au bout de 3 on devrait savoir si on peut sauver ses pieds. Un trisomique, dit sa sœur Delphine, c'est un enfant comme les autres sauf qu'il est gentil. Il devra être aussi costaud. Et on le connait. Jean-Philippe a résisté à des conditions extrêmes et son courage, encore une fois ne devrait pas lui manquer.

Jean-Philippe Lacas fait preuve de courage face à cette nouvelle épreuve. Et du courage, il n'en manque pas, lui qui a du affronter un voyage épique pour rejoindre depuis Bagnols-sur-Cèze son nouveau lieu d'hospitalisation.