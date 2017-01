Jean-Philippe Lacas, ne sera pas amputé après trois nuits dans le froid

Le jeune trisomique de Lunel (Hérault) qui a passé trois nuits dans le froid il y a 10 jours après une sortie dans le Gard va poursuivre les soins à Perpignan. Mais il ne subira pas d'amputation des pieds comme on l'avait craint initialement.

Ses pieds sont quasiment sauvés, il ne sera pas amputé. Jean-Philippe Lacas, le jeune adulte handicapé de Lunel qui a passé trois nuits dans un froid glacial après être tombé dans un ravin il y a 10 jours lors d'une randonnée doit être transféré de Genève à Perpignan ce mardi.

Il doit encore subir 7 nouvelles séances dans le caisson hyperbarre, mais la récupération de ses pieds est en très bonne voie.

"On est au bout du marathon"

"C'est une très bonne nouvelle parce que le traitement va continuer, nous allons au bout de nos chances. On ne parle plus d'amputation mais seulement de trois phalanges des orteils. c'est encore trop pour nous mais on est au bout du marathon. A Perpignan, il sera plus près de nous, mais il nous étonne chaque jour, il comprend qu'il faut participer aux soins. Nous parents, on se rend compte qu'on a une chance inouï d'avoir retrouvé notre enfant et on a une pensée pour tous ceux qui n'ont jamais retrouvé leur enfant" explique Henry-Dominique Lacas, le papa de Jean-Philippe