Jean-Pierre Betton, défenseur emblématique du Nîmes Olympique, est décédé

La grande famille du Nîmes Olympique est en deuil. On a appris ce mercredi le décès de Jean-Pierre Betton à l'âge de 77 ans. Ce défenseur emblématique avait porté les couleurs des crocos de 1964 à 1974. Il était de la génération des vice-champions de France en 1972. Jean-Pierre Betton formait avec Henri Augé une charnière centrale redoutée par tous les attaquants de France. Particulièrement courageux, il était parfois surnommé "la boule" parce qu'il mettait la tête ou d'autres ne mettait pas le pied. France Bleu Gard Lozère présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

