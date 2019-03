Jean-Pierre Giran maire de Hyères : "la situation au Val des Rougières n'est plus tenable"

Hyères, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean-Pierre Giran, maire LR de Hyères (Var) appelle l'Etat "à prendre ses responsabilités" en déployant des policiers au Val de Rougières après la mort du jeune Jalil âgé de 20 ans le 14 mars dernier. "Ce n'est pas mettre des PV qu'il convient de faire mais une présence permanente" a insisté jean-Pierre Giran alors qu'une réunion en préfecture est prévue ce mardi.

Plus aucun bus au Val des Rougières depuis samedi

"L'ordre républicain n'est plus assuré" a assuré l'élu qui a regretté que ce quartier de Hyères ne soit pas considéré comme un quartier de reconquête républicaine alors que des quartiers le sont à Toulon et La-Seyne-sur-Mer. "On me dit que Hyères est un peu plus loin. Mais c'est le même marché". "La situation est hyper tendue. Nous allons vers l'accident". Samedi, la cité a de nouveau été le théâtre de tirs "à plusieurs reprises". La crèche est pratiquement fermée. Le réseau de bus Mistral ne monte plus au Val des Rougières depuis samedi.