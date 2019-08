Jean Pierre Mocky, mort à 86 ans, avait accepté de "jouer" les acteurs pour les Blankass !

Châteauroux, France

Un monstre sacré du cinéma français s'en est allé : le réalisateur Jean Mocky est mort à l'âge de 86 ans. Sa date de naissance sur son état civil avait été maquillée juste avant la guerre pour qu'il puisse fuir vers l'Algérie. L'intéressé le confirmait lui même dans son autobiographie.

Jean Pierre Mocky avait fait tourné les plus grands : Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Fernandel, Bourvil et évidemment le berrichon Gérard Depardieu avec lequel, un projet de film tourné à Bourges avait été évoqué il ya quelques mois. Le cinéaste avait réalisé plus de 60 longs métrages et notamment le film culte "À mort l'arbitre"

Jean Pierre Mokky accepte de jouer l'acteur pour les Blankaas

A l'automne dernier, il avait aussi accepté de tourner dans un teaser pour la sortie du premier single du retour du groupe Blanckass : "C'est quoi ton nom". Johann Ledoux (Guitare et Chant), l'un des leaders du groupe précise que le réalisateur avait accepté l'idée parce qu' "il avait trouvé ça totalement absurde". Jean Pierre Mocky s'etait prêté au jeu avec beaucoup d'humour et un vrai talent d'acteur. Pour Johan et son frère Guillaume, originaires d'Issoudun, cette mise en scène avec Mocky, démarché par les chanteurs pour réaliser leur clip, est un très bon souvenir.