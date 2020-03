Jean-Pierre Raffarin cité comme témoin au procès du bombardement de Bouaké

Alors que le procès du bombardement de Bouaké s'ouvre mardi 17 mars devant les Assises de Paris, l'avocat de plusieurs parties civiles a demandé la citation comme témoin de Jean-Pierre Raffarin. En novembre 2004, lors du raid aérien qui avait tué neuf soldats français, dont cinq militaires du RICM de Poitiers, l'ancien sénateur de la Vienne était Premier ministre et pourrait donc, à ce titre, "aider à la manifestation de la vérité", estime Maître Lionel Béthune de Moro.

"Jean-Pierre Raffarin est un personnage public du Poitou-Charentes où se trouvent deux des régiments dont les militaires ont été tués dans ce bombardement, le RICM de Poitiers et le 515e régiment du train de la Braconne, près d'Angoulême."

"Il est apparu important que Jean-Pierre Raffarin en tant que grand témoin, mais surtout en tant que chef du gouvernement, puisse nous dire quels ont été les éléments portés à sa connaissance, puisse nous dire la teneur des entretiens qu'il a pu avoir avec le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui n'a également jamais pu être entendu", indique l'avocat.

Jean-Pierre Raffarin répondra-t-il présent ?

Si Jean-Pierre Raffarin s'était rendu en 2004 au RICM de Poitiers pour apporter son soutien aux militaires endeuillés, la présence de l'ancien sénateur de la Vienne à la Cour d'assises de Paris reste, pour le moment, incertaine. Egalement cité comme témoin en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin a lui fait savoir qu'il ne se rendrait pas au procès du bombardement de Bouaké.

"Je n'imagine pas que le chef du gouvernement de l'époque se défausse, explique Me. Béthune de Moro. Ça ne me paraît pas d'ailleurs être conforme à l'idée que l'on se fait des plus hauts représentants de l'Etat et face à ce qui est un drame incommensurable, je ne peux pas imaginer que les témoins que l'on fait citer, ne viennent pas concourir à la manifestation de la vérité."

Ministre des Affaires étrangères à l'époque des faits, Michel Barnier pourrait lui être retenu à Bruxelles (ou Londres) en tant que négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Reste la ministre de la Défense en 2004, Michelle Alliot-Marie a assuré qu'elle témoignerait à la Cour d'assises. Les familles des victimes espèrent que ces auditions vont permettre de découvrir quels étaient les commanditaires du raid aérien.

Le procès du bombardement de Bouaké se tiendra du 17 mars au 3 avril devant la Cour d'assises de Paris. Les trois pilotes accusés d'avoir tués les neuf militaires français seront jugés en leur absence. Les deux Ivoiriens sont actuellement visés par un mandat d'arrêt européen tandis que le troisième, un mercenaire biélorusse, est en fuite.