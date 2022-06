Jean-Pierre Sola, directeur de la Police du Gard : "Tout faire pour couvrir au maximum la feria"

Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues à Nîmes jusqu'à lundi. C'est la feria qui débute, ce mercredi, avec la pégoulade ! Et c'est même le 70e anniversaire de cette feria, après deux ans de pandémie. Autant dire que l'attente est forte. Et avec les risques de débordements. Les forces de l'ordre seront présentes elles aussi en nombre, pour assurer la sécurité. France Bleu Gard Lozère a reçu ce mercredi matin, en direct à 7h45, Jean-Pierre Sola. C'est le DDSP du Gard, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, autrement dit le patron de la Police du département. Il confirme "plusieurs cas de piqûres à la feria d'Alès (NDLR : la semaine dernière) mais sans réelle autre intention que créer la panique".

"Plusieurs cas de piqûres nous ont été rapportés. À ce stade, pas d'information sur injection de produit ou quoi que ce soit. Il semblerait que ce soient plutôt des phénomènes de piqûres aléatoires au sein de la foule, mais sans réelle autre intention que semer la panique, semble-t-il". Jean-Pierre Sola, DDSP du Gard, en direct sur FB Gard Lozère

Pour les forces de l'ordre, les raisons d'être très vigilants sont clairement identifiés lors de cette feria : "Il y a cinq risques identifiés : la délinquance, le contexte de terrorisme, le risque en matière de sécurité routière (alcool etc), et le risque de troubles liés à l'ordre public (grands rassemblements, manifestations anti-corrida), et enfin le risque de piqûres, ce phénomène auquel nous serons très attentifs".

Vous pouvez réécouter ici le 7h45 de Jean-Pierre Sola.