Jean Rottner enfariné à une manifestation de défense des langues régionales à Colmar

Le président de la région Grand-Est et candidat LR à sa réélection, Jean Rottner a été enfariné ce samedi 29 mai en marge d'une manifestation pour la défense des langues régionales à Colmar.

De la tête jusqu'au pantalon, Jean Rottner a reçu un important jet de farine en marge d'une manifestation pour la défense de la langue alsacienne, organisée à Colmar. Un acte d'un militant du mouvement autonomiste Unser Land pris avec humour par le président et candidat LR aux élections régionales du Grand-Est. En parallèle, un élu du Rassemblement National envisage de porter plainte contre un colistier de Jean Rottner.

Enfarinage et échange de coups

Une centaine de personnes est rassemblée autour de l'estrade. Tour à tour, les associations prennent la parole pour dénoncer la décision du Conseil Constitutionnel de retoquer en partie la proposition de loi Molac. Jean Rottner assiste à la manifestation mais ne prend pas la parole.

Jean Rottner, président de la région Grand-Est, se nettoie après avoir été enfariné à une manifestation à Colmar. - Romain Thomann

Alors qu'il repart, un jeune homme de 23 ans arrive à sa hauteur et lui enfarine la tête. Un important jet de farine venu d'un militant du du mouvement autonomiste Unser Land. Le candidat LR aux élections régionales est blanc jusqu'au pantalon. Des élus et son équipe ripostent, agrippent le militant lui déchirant en partie son polo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur son fil Tweeter, Jean Rottner prend l'événement avec humour : "Se faire enfariner à cette occasion par un autonomiste est une forme de reconnaissance". Le militant assure lui qu'il n'avait pas préparé son action, il dit d'ailleurs qu'il ignorait la venue du président de région. "

Bagarre entre élus

L'équipe du candidat LR escorte Jean Rottner jusqu'à sa voiture. C'est alors que Christian Zimmermann, élu du Rassemblement Nationale et conseiller régional, le dépasse pour le prendre en photo de face. Selon lui, Jacques Cattin, député LR du Haut-Rhin et colistier de Jean Rottner, l'agrippe et le frappe au visage. Blessé à la lèvre, Christian Zimmermann envisage de porter plainte contre l'élu.