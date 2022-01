Jérémy Rimbaud, le cannibale de Nouilhan : coupable mais pas responsable

Le cannibale de Nouilhan s'est évadé et a agressé une femme avant d'être repris ce mercredi. Ce Palois présenté comme très dangereux, était interné en hôpital psychiatrique, dans l'Unité pour Malades Difficiles de Cadillac en Gironde. Il s'appelle Jérémy Rimbaud. Il a profité d'un bref transfert à l'hôpital Marchant de Toulouse et d'un moment d'inattention du personnel soignant pour s'échapper ce mercredi. Il avait déjà suscité l'effroi en 2013 à Nouillhan dans les Hautes-Pyrénées. Il avait arraché le cœur et la langue d'un agriculteur de 90 ans qu'il avait ensuite cuisiné pour les manger.

Non-lieu psychiatrique

Jérémy Rimbaud est irresponsable pénalement. La maladie dont il souffre lui a enlevé tout discernement et tout libre arbitre. Il est donc libre. Libre mais sous le coup d’une HDRE, une hospitalisation sur décision d'un représentant de l'Etat. C'est ce que l'on appelait avant l'hospitalisation d’office (HO) décidée par le préfet. Jérémy Rimbaud est hospitalisé dans des unités fermées. Ce ne sont pas des prisons mais elles sont considérées par le législateur comme un lieu "privatif de liberté". Donc, comme pour tous les malades hospitalisés contre leur gré, la situation de Jérémy Rimbaud est réexaminée par un juge des libertés et de la détention, tous les six mois, pour éviter les internements abusifs.

Le délire meurtrier de Nouilhan

En 2018 au moment du prononce de ce non lieu psychiatrique, Jérémy Rimbaud était encore très atteint. Lors de l’audience d’examen de ce non lieu, on a entendu ses mots pour décrire son meurtre. Il avait reçu l'ordre de rejoindre à pied son régiment. "C’était une course d’orientation de la mort" a-t-il déclaré. "J’ai vu des panneaux indicateurs avec des gommettes pour rallumer le feu du mal dans les bunkers." Il a pris ce vieux paysan de 90 ans pour un Taliban : "Il faut que je l’assassine". Il se croyait encore en Afghanistan. Le reste de son récit, la scène de cannibalisme en particulier, est aussi insoutenable que délirante. "C'était un peu atroce", a dit Jérémy à l'audience pour résumer.

Un exemple de dangerosité psychiatrique

Jérémy Rimbaud est sujet à ce que les experts psychiatres appellent des délires interprétatifs. Quand il a quitté Pau à pied, il a suivi ses délires pour se retrouver à Nouilhan. Interprétant la forme d’un arbre, ou alors, en tombant sur un livret de sudoku laissé par terre, il s’est dit : "le Sud au cul. Je dois partir vers le Nord." Sa mission de rejoindre son régiment, il l’a déduite d’une couverture de DVD. Celui d’un dessin animé pour enfants. Les Chipmunks : des créatures en peluche, échouées sur une ile paradisiaque qui avait écrit sur le sable de la plage SOS. C’est cela, la réalité de la maladie de Jérémy Rimbaud. Une maladie qui ne peut pas se simuler disent les experts, et dont il n’est pas sorti visiblement.

