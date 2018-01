Laval, France

Licencié aux Francs Archers de Laval, Jérôme Brisard, 31 ans, monte quatre à quatre les marches vers le gotha de l'arbitrage.

Après une année en CFA2...une autre en CFA...puis deux ans en National, il rejoint la Ligue 2 pour un court passage (un an et demi) et, il y a tout juste un an c'est la Ligue 1 et le professionnalisme qui lui ouvre ses portes. Il lui aura fallu seulement 19 matches à ce niveau pour décrocher ses galons ou plus exactement son badge d'arbitre international. Mai Jérôme Brisard, fidèle à son image, reste modeste. Il était là au bon moment et il profite, dit-il, des départs à la retraite de Tony Chapron et de Anthony Gautier. Il n'empêche.

Il lui reste maintenant à poursuivre son apprentissage au niveau international. Normalement la Ligue des Champions et l'Europa Ligue, et que dire de la Coupe du Monde, ce n'est pas pour lui...pour le moment.

Place d'abord aux matches internationaux de jeunes.