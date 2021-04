Jet de soude sur sa compagne à Pau : l'accusé condamné à 6 ans de prison

Au terme de deux jours de procès devant la cour criminelle de Pau, Guillaume L., Palois de 30 ans, a été condamné à 6 ans de prison pour "violences volontaires" et 3 ans de suivi socio-judiciaire, avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime ou ses deux enfants.

Le verdict est tombé à la cour criminelle de Pau. Au terme de deux jours de procès, Guillaume Lacarrère, Palois de 30 ans, a été condamné à 6 ans de prison pour "violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraînées une ITT de plus de 8 jours sur conjoint" et à 3 ans de suivi socio-judiciaire, avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses deux enfants. Il a été reconnu coupable d'avoir jeté de la soude au visage de sa compagne en mai 2018, il y a trois ans, ce qui avait provoqué de graves brûlures au visage et sur une partie du corps de la victime.

Des faits requalifiés

Une peine moins lourde que les réquisitions du parquet, qui demandait 10 ans de prison et 5 ans de suivi, car les faits ont finalement été requalifiés. La "torture ou acte de barbarie" n'a pas été retenue.