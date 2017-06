Jet-skis autorisés dans le lac Léman : "Un lunapark" pour les opposants

C'est une petite révolution, la justice autorise les jet-skis dans la partie française du lac Léman. Le tribunal administratif de Grenoble abroge les deux derniers arrêtés préfectoraux qui en interdisaient la pratique.

Voilà une décision qui va faire des vagues sur le Léman...mais aussi sur ses rives ! La justice autorise les jet-skis dans la partie française du lac. Le tribunal administratif de Grenoble abroge les deux derniers arrêtés préfectoraux qui en interdisaient la pratique. Un nouvel épisode d'une longue saga judiciaire qui oppose depuis plusieurs années la préfecture de Haute-Savoie à Pascal Guarnieri. Ce haut-savoyard se bat depuis plus de 15 ans pour modifier la législation et ouvrir sa base de jet-skis dans le Chablais.

"On va montrer aux gens qu'on est pas des fous furieux". Pascal Guarnieri

Pascal Guarnieri, qui n'a jamais hésité à braver certaines interdictions par le passé, espère désormais ouvrir sa base dès cet été dans une commune qu'il préfère pour l'instant garder secrète, et convaincre ainsi les nombreux opposants : "Ça donne une liberté pour tout le monde, sans avoir la peur du gendarme. On va montrer aux gens qu'on est pas des fous furieux, qu'on est respectueux de l'environnement, des usagers du lac".

ECOUTEZ Pascal Guarnieri : "on est pas des fous furieux" Copier

"C'est du lunapark". Alain Gagnaire, membre de l'Association pour la Sauvegarde du Léman

Le jugement du tribunal administratif de Grenoble met dans l'embarras la préfecture de Haute-Savoie. Dans un communiqué elle affirme "prendre acte" de la décision et assure avoir pris contact avec les autorités suisses, "afin de définir conjointement de nouvelles mesures concertées de restriction de la circulation des jet-skis sur le lac Léman". La pratique reste totalement interdite par la Suisse sur ses eaux territoriales.

Il provoque également la colère des opposants. "C'est du lunapark" déplore Alain Gagnaire, membre du comité de l'ASL, l'Association pour la Sauvegarde du Léman : "On connait tous ce que sont les jet-skis, en Méditerranée. On voit des gars partir à 100 km/h, au mépris de la tranquilité des gens et de l'environnement. C'est ça que l'on ne ceut pas".

ECOUTEZ Alain Gagnaire, de l'Association pour la Sauvegarde du Léman Copier

La pratique du jet -ski reste strictement interdite dans les les lacs d'Annecy, du Bourget et d'Aiguebelette.