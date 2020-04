Jets de fusées et de cailloux sur des policiers à Toulouse en plein confinement

Que s'est-il passé dimanche soir dans le quartier du Mirail à Toulouse? Le syndicat Unité SGP Police assure que, vers 22h, des policiers qui intervenaient sur un véhicule incendié rue de Kiev ont été agressés. Ils ont reçu des cailloux et des fusées lancés par une trentaine de personnes masquées. Toujours selon le syndicat, les policiers ont riposté avec des grenades lacrymogènes un lanceur de balles de défense (LBD). Il n'y a pas eu de blessé ni d'interpellation.

La communication de la police nationale ne confirme pas l'information et les pompiers de la Haute-Garonne eux n'ont pas signifié d'événements "notables" à France Bleu Occitanie. Mais Didier Martinez, secrétaire régional Unité SGP Police tout comme des syndicalistes d'Alliance sont formels, pour eux ils s'agissaient d'un guet-apens. "Cette défiance régulière de l'autorité de l'Etat et ces provocations démontrent le total mépris des règles de confinement par des délinquants qui n'ont aucun respect de l'intégrité physique des personnes", s'indigne Didier Martinez, qui réclame des sanctions et des peines exemplaires.