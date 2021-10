Après des jets de pierres sur des bus Tango à Nîmes, plusieurs lignes ne sont plus desservies ce vendredi soir.

Jets de pierres sur des bus à Nîmes, des lignes ne sont plus desservies

A cause de jets de pierres sur des bus dans le secteur Valdegour, à Nîmes, le trafic est perturbé ce vendredi soir. Les lignes 3 et 8 ne sont plus desservies jusqu'à la fin du service.