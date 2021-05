Des jets de pierres sur des bus Tango à Nîmes obligent le transporteur à ne plus desservir plusieurs arrêts ce vendredi soir.

En raison de nouveaux jets de pierres ce vendredi soir un peu avant 20h sur des bus, Tango doit réviser la desserte du secteur clos d'Orville, à Nîmes, par mesure de sécurité. Les arrêts Schumann, clos d’Orville et Brunswick (lignes 3 et 8) ne sont plus desservis jusqu’à la fin du service.